Empfehlung - „Vikings“ blicken in Hannover besonders auf das Laufspiel

Nordhorn Die Nordhorn „Vikings“ stehen in der American-Football-Verbandsliga vor ihrem dritten Saisonspiel: Am Sonnabend sind sie um 15 Uhr bei den Hannover „Stampeders“ zu Gast. Nachdem die ersten beiden Spiele trotz guter Leistung verloren gegangen waren, wollen die „Wikinger“ ihren ersten Pflichtspielerfolg in der neuen Spielklasse einfahren. Für das Team von Trainer Tuomas Naukarinnen, ist die Begegnung das zweite von vier Auswärtsspielen in Folge – zuletzt verloren die Nordhorner 0:17 gegen die zweite Mannschaft der Hildesheim „Invaders“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vikings-blicken-in-hannover-besonders-auf-das-laufspiel-239525.html