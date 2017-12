Empfehlung - Vierter Silvesterlauf von LCN und BCN zum Jahresabschluss

gn Nordhorn. In Zusammenarbeit mit dem Bootsclub Nordhorn steht der vierte Nordhorner Silvesterlauf auf dem Programm. Gestartet wird wie in den Vorjahren nach einer kurzen Begrüßung um 14 Uhr am Bootshaus des BCN am Vechtesee. Gelaufen wird auf dem 2,2 km langen Vechteseekurs in lockerer Runde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vierter-silvesterlauf-von-lcn-und-bcn-zum-jahresabschluss-219739.html