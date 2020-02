Empfehlung - Vierter Sieg in Folge: TV Sparta 87 auch im Topspiel stark

Nordhorn Nächster klarer Erfolg für die Oberliga-Tennisspielerinnen des TV Sparta 87: Der Tabellenführer aus Nordhorn gewann am Sonntag das Heimspiel gegen den Verfolger VfL Westercelle mit 5:1 und hat mit vier Siegen in vier Spielen weiter beste Chancen auf den Durchmarsch in die Nordliga. Das nächste Topspiel steht den Sparta-Frauen schon am Sonntag bevor: Um 11 Uhr ist mit dem SVE Wiefelstede der zweite noch ungeschlagene Oberligist zu Gast. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vierter-sieg-in-folge-tv-sparta-87-auch-im-topspiel-stark-343714.html