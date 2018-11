Empfehlung - Vierter Sieg in Folge: SV Bad Bentheim ist nicht aufzuhalten

Bad Bentheim Den vierten Dreier in Folge hat der SV Bad Bentheim in der Fußball-Bezirksliga gefeiert – und erneut viele Tore geschossen. „Die Siegesserie ist mir wichtiger“, meinte SVB-Spielertrainer Jörg Husmann nach dem 4:1 (3:1)-Sieg gegen Eintracht Nordhorn, der am Sonntag auf Grund einer Gelbsperre fehlte. Er sah einen Fehlstart seiner Mannschaft und einen guten Beginn der Nordhorner: In der fünften Minute brachte Baris Yilmaz die Kugel auf links zu Metin Erdem und dessen Hereingabe verwertete Kamaljit Singh zum 1:0 für die Gäste. „Da war er einen Schritt schneller als unsere Verteidiger“, berichtete Husmann vom 15. Saisontreffer des Eintracht-Torjägers.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vierter-sieg-in-folge-sv-bad-bentheim-ist-nicht-aufzuhalten-265725.html