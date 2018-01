Empfehlung - Vierschanzentournee für Freitag beendet

dpaBischofshofen. Richard Freitag muss die Vierschanzentournee einen Tag nach seinem Sturz in Innsbruck vorzeitig beenden. Der Gesamtweltcup-Führende aus Sachsen wird bei der letzten der vier Stationen in Bischofshofen am Samstag nicht mehr antreten, wie der Deutsche Skiverband mitteilte.(...)