Empfehlung - Viererpack von Pollmann entscheidet das A-Jugend-Derby

Nordhorn Das Derby in der A-Jugend-Landesliga zwischen den Nachwuchsfußballern des SV Vorwärts Nordhorn und der JSG Obergrafschaft wird Helge Pollmann so schnell wohl nicht vergessen. Mit vier Treffern avancierte der JSG-Stürmer zum Spieler des Tages und hatte großen Anteil am 5:0 (1:0)-Auswärtssieg. Zwar zeigte sich der 18-Jährige auch in der Vergangenheit in der Landesliga treffsicher, ein Viererpack war für ihn aber eine Premiere – und das ausgerechnet im Nachbarnduell.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/viererpack-von-pollmann-entscheidet-das-a-jugend-derby-319168.html