Empfehlung - Vier Tore reichen VfL Weiße Elf nicht für einen Punkt

Freren Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Weiße Elf haben am Freitagabend bei der SG Freren zwar vier Tore geschossen, am Ende bejubelte der Gegner aber einen 5:4-Heimerfolg. Damit warten die Nordhorner nach drei Spieltagen weiter auf ihren ersten dreifachen Punktgewinn der Saison. Dabei sah es zunächst gut aus. Nachdem Hendrik Deelen den VfL Weiße Elf nach neun Minuten in Führung geschossen hatte, boten sich den Nordhornern weitere gute Möglichkeiten. Nahezu aus dem Nichts gelang Freren in der 35. Minute der Ausgleich. Wenig später gingen die Emsländer durch einen umstrittenen Treffer gar in Führung. Nach dem Seitenwechsel fehlten dem VfL Weiße Elf die zündenden Ideen, zudem leistete er sich in der Defensive immer wieder kapitale Fehler. Marco Löffler (51.) und Dennis Brode (72.) sorgten mit ihren Treffern zwar jeweils für Hoffnung auf zumindest einen Punkt, letztlich fehlte aber das nötige Glück. Luca Vischers Tor zum 4:5 in der Nachspielzeit war nur Ergebniskosmetik.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vier-tore-reichen-vfl-weisse-elf-nicht-fuer-einen-punkt-313537.html