Empfehlung - Vier neue Volleyballerinnen für den SC Union II

Emlichheim Als Generalprobe für den Start in die neue Saison in der 3. Volleyball-Liga richtet die zweite Mannschaft des SC Union Emlichheim am Sonnabend ein gut besetztes Vorbereitungsturnier aus. Mit dem VCO Münster und BW Aasee Münster sind zwei Ligakonkurrenten der Emlichheimerinnen am Start, komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch VC Zwolle II aus der 1. niederländischen Division.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vier-neue-volleyballerinnen-fuer-den-sc-union-ii-317219.html