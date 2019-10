Empfehlung - Vier Kämpfer wollen das Barlage-Erbe antreten

Nordhorn Wenn am Sonnabend die Weltmeisterschaft des WFMC-Verbandes (World Fightsport & Martial Arts Council) im Nordhorner Euregium beginnt, steigen vier Kämpfer des Kampfsportvereins (KSV) Nordhorn in den Ring: Mit Egemen Caylar (13 Jahre, Vollkontakt), Julius Hahn (16 Jahre, Kick-Light), Mustafa El Chap (17 Jahre, Kick-Light) und Cenk Dogan (13 Jahre, Leichtkontakt) hat der Klub vier Talente in seinen Reihen, denen der Trainer und Vorsitzende Ünal Keklik durchaus einen WM-Titel zutraut.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vier-kaempfer-wollen-das-barlage-erbe-antreten-324395.html