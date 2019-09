Empfehlung - Viele neue Gesichter und zwei Aushängeschilder beim FC 09

Schüttorf Mit vielen neuen Gesichtern startet der FC Schüttorf 09 in der 2. Volleyball-Bundesliga in die neue Saison, die am Sonntag mit dem Spiel beim TV Baden (16 Uhr) beginnt. Das gilt nicht nur auf, sondern auch neben dem Feld. Denn im Sommer hat mit Henk Goor ein neuer Verantwortlicher auf der Trainerbank Platz genommen. Der Niederländer aus Borne ist vom Ligakonkurrenten TuB Bocholt in die Obergrafschaft gewechselt und hat Stefan Jäger abgelöst, der ein Traineramt beim SC Spelle/Venhaus angetreten hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/viele-neue-gesichter-und-zwei-aushaengeschilder-beim-fc-09-318490.html