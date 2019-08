Empfehlung - Viele Minikicker wuseln gemeinsam im großen Stadion

Nordhorn Messi war da, Manuel Neuer auch – und natürlich Mario Götze, unser Torheld, der Deutschland 2014 in Rio de Janeiro zum WM-Titel geschossen hat. Nein, die „Originale“ wuselten am vergangenen Freitag nicht über den Rasen des großen Stadions am Heideweg, dafür aber jede Menge Nachwuchskicker in deren Trikots, die irgendwann wohl am liebsten in die Fußstapfen der echten Stars schlüpfen würden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/viele-minikicker-wuseln-gemeinsam-im-grossen-stadion-315438.html