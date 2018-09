Empfehlung - Viele Gründe, ein Ziel: Ein Sieg muss her

Nordhorn Die Schmach der Neun-Tore-Pleite gegen Essen tilgen, die Saisonpremiere in der Emsland-Arena erfolgreich gestalten und den Kontakt zur Spitzengruppe der 2. Handball-Bundesliga halten – es gibt viele gute Gründe, warum die HSG Nordhorn-Lingen am Sonntag in Lingen (17 Uhr) gegen HBW Balingen-Weilstetten gewinnen sollte. „Wir wollen eine Reaktion und in der Abwehr unser wahres Gesicht zeigen", erhofft sich Heiner Bültmann vor allem einen Schub von der 27:36 (16:17)-Niederlage am Dienstag in Mülheim gegen Essen. Der Aufarbeitung widmeten der Trainer und seine Schützlinge allerdings gerade mal eine Trainingseinheit am Mittwoch: „Dann lag der Fokus komplett auf Balingen."(...)