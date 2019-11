Empfehlung - Viele Auszeichnungen beim Kreissportehrentag

Nordhorn Bei seinem traditionellen Kreissportehrentag gehen der Landkreis Grafschaft Bentheim und der Kreissportbund neue Wege: Am Freitagabend zeichneten die Organisatoren bei der großen Gala in der Alten Weberei zwar wieder erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler sowie das ehrenamtliche Engagement vieler Vereinsmitarbeiter aus, diesmal jedoch hatte eine Jury die Kandidaten nach neu aufgestellten Kriterien ausgesucht und in zwölf Kategorien eingeteilt. Und so bat der KSB zum Beispiel die fleißigen „Newcomer“ Inken van Slooten (Waspo Nordhorn), Mateo Zuniga Späthe (Karateverein Nordhorn) und Mats Bergfeld (Sportschützen Suddendorf) ebenso auf die Bühne wie die emsigen Trainer Gaby Ekkelboom (Waspo), Jasmin Croizeau (Sportschützen Klausheide) und Frieda Holtvlüwer (SG Neuenhaus/Uelsen). Insgesamt wurden am Abend neun Mannschaften, elf Sportlerinnen, Sportler und Trainer sowie 17 Vereins- und Verbandshelden ausgezeichnet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/viele-auszeichnungen-beim-kreissportehrentag-329648.html