Empfehlung - Viel spannender geht’s nicht: SVB ist zu Gast in Schüttorf

Bad Bentheim/Schüttorf. Spielverlegungen haben manchmal doch etwas Gutes: Das Derby zwischen dem FC Schüttorf 09 und dem SV Bad Bentheim, das am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Bezirksliga ausgetragen wird, sollte eigentlich schon Ende November stattfinden. Das schlechte Wetter machte den Teams allerdings damals einen dicken Strich durch die Rechnung. Statt eines mäßig brisanten Duells kurz vor der Winterpause bekommen die Fans nun aber im Saison-Endspurt eine Partie serviert, in der es für beide Mannschaften in einem packenden Titelrennen noch um die Meisterschaft geht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/viel-spannender-gehts-nicht-svb-ist-zu-gast-in-schuettorf-235570.html