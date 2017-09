Video sorgt bei Oranje für Unmut

Noch lange kein Aufatmen in den Niederlanden. Zumal Ruud Gullit für unnötige Schlagzeilen sorgt. Doch auch in Frankreich herrscht auf einmal Misstrauen mit Blick auf die WM-Qualifikation. Europameister Portugal will Andorra überstehen, bevor Spitzenreiter Schweiz kommt.