/ Lesedauer: ca. 2min Victorija Cesonyte gewinnt Tennisturnier in Hollenstedt

Das neun Jahre alte Talent des TV Sparta 87 blieb beim 7. Orange&Green-Cup des Tennisverbands Niedersachsen-Bremen in der Altersklasse U10 ohne Satzverlust. Auch ihre Teamkollegin Greta Voget ging in Hollenstedt an den Start.