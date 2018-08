Empfehlung - VfL Weiße Elf will sich in die nächste Runde rotieren

Nordhorn In der dritten Runde des Bezirkspokals sind die Fußballer des VfL Weiße Elf Nordhorn heute (19.30 Uhr) beim ASV Altenlingen gefordert. „Wir hätten lieber ein Heimspiel gehabt“, sagt Trainer Thomas kleine Lögte, dessen Mannschaft sich nach einem Freilos in der ersten Runde vor dreieinhalb Wochen nach einem 0:2-Pausenrückstand noch mit 3:2 gegen den Landesligisten Vorwärts Nordhorn durchsetzen konnte. „Das Engagement aus dem Derby ist auch in Altenlingen gefordert. Denn der ASV war in der Vergangenheit stets ein unangenehmer Gegner“, betont kleine Lögte. Die Emsländer feierten im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs Siege gegen Union Lohne (4:1 nach Elfmeterschießen) und bei Concordia Emsbüren (2:0.).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-will-sich-in-die-naechste-runde-rotieren-248092.html