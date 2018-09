Empfehlung - VfL Weiße Elf will auf Überholspur wechseln

Nordhorn Der VfL Weiße Elf Nordhorn liegt nach vier Spieltagen in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga überraschenderweise hinter der SpVgg. Brandlecht-Hestrup – und will das im Derby am Sonntag um 14 Uhr mit einem Sieg wieder ändern. „So langsam muss was kommen“, sagt VfL-Trainer Dennis Brode, der mit seinem Team nach dem Auftakterfolg gegen Eintracht zuletzt dreimal sieglos blieb. Besonders das 1:4 in Dörpen am vergangenen Wochenende ärgerte ihn. „Wir müssen zur Halbzeit mindestens 2:0 führen und liegen stattdessen zurück. Das nervt richtig“, meint er. Eine „Blockade im Kopf“ hat er bei seinem Team ausgemacht, die gegen Brandlecht mit einem Dreier gelöst werden soll. „Wir müssen gewinnen, das steht außer Frage. Sonst sind wir richtig in der Krise“, so Brode.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-will-auf-ueberholspur-wechseln-249233.html