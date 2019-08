VfL Weiße Elf vor Saisonstart in Laxten wenig optimistisch

Spielertrainer Dennis Brode beklagt die schlechte Vorbereitung mit vielen Absagen von Spielern – daran ändert auch der Sieg beim Sparta-Turnier am Mittwoch wenig. Am Freitagabend eröffnen die Nordhorner Fußballer in Laxten die neue Bezirksliga-Saison.