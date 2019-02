Empfehlung - VfL Weiße Elf verstärkt sich mit Sergen Dönmez

Nordhorn Mit Dennis Brode hat der Fußball-Bezirksligist VfL Weiße Elf bereits einen seit Jahren treffsicheren Torjäger in seinen Reihen. Ab der Saison 2019/20 bekommt der Spielertrainer der Nordhorner im Angriffsspiel tatkräftige Unterstützung von Sergen Dönmez vom Ligakonkurrenten Union Lohne. Der 24-jährige Stürmer, der sich im Vorjahr mit 38 Treffern die Torjägerkanone sichern konnte, schoss in der laufenden Bezirksliga-Spielzeit in 14 Spielen bereits 19 Tore – und damit ebenso viele wie Brode. „Sergen zählt seit einigen Jahren zu den torgefährlichsten Spielern in der Region“, sagt Brode, der die Fähigkeiten seines künftigen Sturmpartners sehr schätzt. „Er weiß, wo das Tor steht, ist kreativ und findet auch in schwierigen Situationen häufig eine Lösung.“ Thomas kleine Lögte, der mit Brode das Trainergespann des VfL Weiße Elf bildet, fügt hinzu: „Sergen hat in den Spielen gegen uns zuletzt mehrfach eindrucksvoll unterstrichen, dass er den Unterschied ausmachen kann. Unsere gesamte Mannschaft freut sich darauf, dass er ab Sommer ein Teil unseres Teams ist.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-verstaerkt-sich-mit-sergen-doenmez-279837.html