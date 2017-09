Empfehlung - VfL Weiße Elf unterliegt SV Meppen II mit 0:2

Nordhorn. Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Weiße Elf haben sich im Heimspiel am Freitagabend gegen den SV Meppen II deutlich verbessert gezeigt gegenüber der Niederlage beim ASV Altenlingen. Trotzdem gingen die Nordhorner leer aus und unterlagen dem neuen Tabellenführer mit 0:2 (0:0). „Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel“, berichtete VfL-Betreuer Wolfgang Smoor. Im von beiden Seiten intensiv geführten ersten Durchgang verbuchten sowohl die Gastgeber als auch die Meppener Zweitvertretung je eine gute Torchance: SVM-Spieler Niklas Lingers traf in der 25. Minute den Pfosten, VfL-Spielertrainer Dennis Brode schoss den Ball in der 32. Minute am Tor vorbei. Die Entscheidung fiel durch einen Sonntagsschuss von Leon Demaj mit einem Freistoß aus 25 Metern direkt in den Winkel (55.). Durch diesen Treffer mussten die Gastgeber offensiver agieren und wurden in der Schlussminute ausgekontert. Fabian Cordes schob den Ball nach einer Flanke von der linken Seite zum 2:0 über die Linie.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-unterliegt-sv-meppen-ii-mit-02-208469.html