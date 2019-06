Empfehlung - VfL Weiße Elf und Supercup-Turnierleitung spenden 8000 Euro

Nordhorn Große Überraschung für die Lebenshilfe Nordhorn beim deutschen Altherren-Supercup: José Rodrigues und Stephan Ahues vom Ausrichter VfL Weiße Elf übergaben am vergangenen Wochenende bei dem bundesweiten Turnier für Ü32-Fußballer einen Spendenscheck über 4000 Euro an Lebenshilfe-Geschäftsführer Thomas Kolde. Die gleiche Summe spendete das Organisationsteam des Altherren-Supercups um Turnierleiter Friedel Gehrke an das Kinderzentrum Bethel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-und-supercup-turnierleitung-spenden-8000-euro-304174.html