VfL Weiße Elf setzt auf eingespieltes Team und Zusammenhalt

Die Liga ist nach Ansicht von Dennis Brode, Spielertrainer des VfL Weiße Elf aus Nordhorn, stärker geworden, aber dennoch will sich das Team nach Platz fünf in der abgelaufenen Spielzeit in der neuen Saison der Fußball-Bezirksliga nun verbessern.