VfL Weiße Elf Nordhorn siegt wieder

gn Nordhorn. Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in Serie feierte der VfL Weiße Elf Nordhorn am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga einen verdienten 3:1 (2:1)-Erfolg gegen die SpVgg Brandlecht-Hestrup. „Das war wichtig“, meinte VfL-Coach Thomas kleine Lögte. Erleichtert war auch Spielertrainer Dennis Brode, der nach einer kleinen Torflaute gleich doppelt erfolgreich war und seine Saisontore vier und fünf erzielte. Die Vorlagen zu den beiden Treffern in der 28. und 59. Minute leistete Rene Palstring. „Die beiden Dinger hat er super aufgelegt“, lobte Brode und fügte lachend hinzu: „Nach dem nächsten Training gibt’s für Palle zwei Pils auf meine Rechnung.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-nordhorn-siegt-wieder-210324.html