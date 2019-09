Empfehlung - VfL Weiße Elf muss mit einem Punkt zufrieden sein

Nordhorn Eine durchwachsene Leistung gezeigt, trotzdem einen Punkt ergattert. „Wir müssen heute mit einem Unentschieden zufrieden sein“, sagte der Trainer der Bezirksliga-Fußballer des VfL Weiße Elf, Thomas kleine Lögte, am Sonnabend nach dem 1:1 (1:1) seiner Mannschaft gegen den ASV Altenlingen. Die Nordhorner, die aus unterschiedlichsten Gründen auf fast ein Dutzend Spieler verzichten mussten, waren in der ersten Halbzeit nicht so präsent, gingen aber dennoch in Führung. Marco Löffler traf nach 31 Minuten mit einem Schuss aus 16 Metern zentraler Position ins linke Eck. „Und den wollte er auch genauso machen“, meinte sein Coach. Wenig später fing sich der VfL Weiße Elf den Ausgleich. Torhüter Florian Bloemen hatte in der 39. Minute zunächst gut gehalten, „aber dann haben wir den zweiten Ball zu schläfrig verteidigt“, beschrieb kleine Lögte die Entstehung des Tores von René Hermes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-muss-mit-einem-punkt-zufrieden-sein-321163.html