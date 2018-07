Empfehlung - VfL Weiße Elf: Mit größerem Kader oben mitspielen

Nordhorn Wenn Dennis Brode an die Rückrunde der abgelaufenen Saison in der Fußball-Bezirksliga zurückdenkt, schüttelt der Spielertrainer des VfL Weiße Elf Nordhorn noch immer mit dem Kopf: „Sechs Spiele in Folge habe ich bislang noch nie verloren“, sagt der 37-Jährige, dessen Team nach einer Negativserie am Ende lediglich auf Rang neun abschloss. Die Gründe für das enttäuschende Abschneiden liegen für Brode und dessen Kollegen Thomas kleine Lögte auf der Hand. „Der Kader war am Ende zu klein, wir hatten kaum noch Handlungsmöglichkeiten“, erklärt das Übungsleitergespann, das in seine vierte gemeinsame Spielzeit am Ootmarsumer Weg geht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-mit-groesserem-kader-oben-mitspielen-242561.html