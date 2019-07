Empfehlung - 7:6 gegen Klausheide: VfL Weiße Elf II vom Punkt nervenstark

Nordhorn Der SC Union Emlichheim, Heseper SV und VfL Weiße Elf II haben über die Qualifikation den Sprung in die Hauptrunde des Fußball-Kreispokals am kommenden Wochenende geschafft. Während Emlichheim mit 8:0 beim SV Esche das Duell zweier Konkurrenten aus der 1. Kreisklasse souverän gewann, behauptete sich Kreisligist Hesepe mit 3:1 bei der FSG Sturmvögel Hilten aus der 3. Kreisklasse. Am spannendsten ging es zwischen der VfL-Reserve und dem SV Klausheide zu; nachdem die Partie mit 1:1 (1:1) nach der regulären Spielzeit nicht entschieden war, wurde ein Elfmeterschießen nötig, in dem die Nordhorner sich keinen Fehlschuss leisteten und am Ende mit 7:6 die Nase vorn hatten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-ii-vom-elfmeterpunkt-nervenstark-308946.html