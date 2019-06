Empfehlung - VfL Weiße Elf hat Achtelfinale in Sichtweite

Nordhorn Mehr als 2000 Besucher auf dem Vereinsgelände des VfL Weiße Elf konnten sich am Freitag beim ersten Tag des 14. deutschen Altherren-Supercups für Ü32-Fußballer über sehenswerte Spielzüge, das eine oder andere Kabinettstückchen und zahlreiche Treffer freuen. Unter den Torschützen war dabei mit Sejad Salihovic (176 Partien in der Bundesliga für Hertha BSC, 1899 Hoffenheim und den Hamburger SV) auch ein klangvoller Name. Der ehemalige bosnische Nationalspieler hatte erst im vergangenen Jahr seine Karriere beendet. Im Grenzland-Stadion zeigte der Mittelfeldmann aber, dass er noch immer viel Gefühl im linken Fuß hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-hat-achtelfinale-in-sichtweite-303571.html