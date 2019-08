Empfehlung - VfL Weiße Elf: Gut gespielt, aber kein Tor in Laxten

Laxten Gut gespielt, über 90 Minuten die bessere Mannschaft – doch am Ende ihres ersten Saisonspiels in Laxten standen die Bezirksliga-Fußballer des VfL Weiße Elf mit leeren Händen da. Die frühe 1:0-Führung des gastgebenden SV Olympia durch Bennet Meemann hatte am Freitagabend bis Schlusspfiff Bestand, weil die Nordhorner gute Torchancen nicht nutzen konnten. Hendrik Deelen zum Beispiel traf sowohl die Latte (17.) als auch den Pfosten (89.).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-gut-gespielt-aber-kein-tor-in-laxten-311097.html