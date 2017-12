Empfehlung - VfL Weiße Elf gewinnt Hallenturnier um den Matenaar-Cup

Nordhorn . Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Weiße Elf haben das Hallenfußball-Turnier um den Matenaar-Cup gewonnen. Im entscheidenden Penaltyschießen gegen die Nordhorner „All Stars“ (für die auch der aktuelle VfL-Spielertrainer Dennis Brode stürmte) avancierte Torwart Florian Bloemen zum entscheidenden Akteur auf dem Feld: Der Torwart parierte die Versuche von Deniz Baysoy, Dennis Nyhuis und Herion Novaku, am Ende setzte sich sein Team mit 3:1 durch. In der regulären Spielzeit des Endspiels hatte Perparin Kurpali den VfL in Führung geschossen, drei Minuten vor dem Ende glich Novaku aus. Es war der sechste Turniertreffer des langjährigen Regionalliga- und Oberligafußballers von Eintracht Nordhorn; Novaku erhielt dafür den Pokal für den besten Torschützen des Matenaar-Cups. Torwart Lars Möhring, Novakus Teamkollege bei den „All Stars“, wurde zum besten Torwart gekürt, der Schüttorfer Kevin Kamp zum besten Spieler.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-gewinnt-hallenturnier-um-den-matenaar-cup-220079.html