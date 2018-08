Empfehlung - VfL Weiße Elf gewinnt auch zweites Nordhorner Stadtduell

Nordhorn Die neuen Trikots des VfL Weiße Elf haben am Freitagabend eine erfolgreiche Premiere in der Fußball-Bezirksliga gefeiert. Trotz des 2:1 (2:1)-Sieges im Nordhorner Derby gegen den SV Eintracht erklärte Thomas kleine Lögte allerdings, dass seine Mannschaft, die in der Vorwoche den SV Vorwärts im Bezirkspokal bezwingen konnte, noch Luft nach oben habe. „Fußballerisch war es heute sicherlich nicht das Gelbe vom Ei, aber gerade im ersten Ligaspiel zählt erst einmal das Ergebnis“, meinte der VfL-Trainer. Vor allem vor dem Hintergrund, dass der dreifache Punktgewinn in der Nachspielzeit noch einmal in Gefahr geriet. Denn frei vor dem Tor verpasste Dardan Lajci den Ausgleich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-gewinnt-auch-zweites-nordhorner-stadtduell-246134.html