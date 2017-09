VfL Weiße Elf gegen Lohne: Ein richtungweisendes Derby

In dem Grafschafter Verfolgerduell am Freitag um 19.30 Uhr am Ootmarsumer Weg treffen zwei Mannschaften aufeinander, die nach drei Siegen zum Auftakt zuletzt verloren haben. Der TuS Gildehaus tritt am Sonntag am Nordhorner Heideweg an.