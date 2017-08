Empfehlung - VfL Weiße Elf: Fusion ja, aber nur mit anderem Namen

how Nordhorn. Die Mitglieder des VfL Weiße Elf Nordhorn haben auf einer außerordentlichen Versammlung einer Fusion mit dem TV Nordhorn mit überwältigender Mehrheit zugestimmt – allerdings wird der neue Großverein mit rund 3000 Mitgliedern nicht, wie von den Vorständen beider Klubs vorgeschlagen, „TBV Nordhorn“ (Turn- und Ballsportverein) heißen. Nach längerer Diskussion im Festzelt neben dem „Neuberliner Hof“ stand dieser Name gar nicht mehr zur Abstimmung. Auf Grund der spürbaren Ablehnung vieler VfL-Mitglieder hatten sich die Vorstandsvertreter beider Vereine zwischendurch auf auf drei neue Namensvorschläge geeinigt: „TV WE Nordhorn“, „TVfL Weiße Elf Nordhorn“ und „SC Nordhorn“, jeweils mit dem Zusatz „von 1894“ (Gründungsjahr des TV Nordhorn). Die Mitgliederversammlung votierte für diese Namen; wie der Großklub schließlich heißen wird, soll die außerordentliche Mitgliederversammlung des TV Nordhorn entscheiden. Der TVN stimmt am Dienstag, 29. August, um 19 Uhr im Sportzentrum am Promenadenweg über den Verschmelzungsvertrag und den Namen ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-fusion-ja-aber-nur-mit-anderem-namen-203836.html