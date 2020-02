Empfehlung - VfL Weiße Elf erzielt im Test gegen Bad Bentheim acht Tore

Nordhorn In einem Testspiel-Duell zweier Bezirksligisten haben sich am Mittwochabend die Fußballer des VfL Weiße Elf mit 8:3 (3:1) gegen den Ligarivalen SV Bad Bentheim durchgesetzt. „Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung mit vielen schönen Kombinationen und Toren“, lobte Nordhorns Trainer Thomas kleine Lögte sein Team nach dem Schlusspfiff auf dem Kunstrasenplatz am Ootmarsumer Weg. SVB-Betreuer Christian Harink erklärte: „Es war ein verdienter Sieg für den VfL Weiße Elf, der aggressiver war und ein sehr gutes Umschaltspiel hatte.“ Bei dem Kantersieg konnte sich Luis Leemhuis, der normalerweise für die Reserve der Nordhorner in der 1. Kreisklasse aufläuft, gleich dreimal in die Torschützenliste eintragen. Zudem schnürte Aleksej Domme einen Doppelpack. Darüber hinaus trafen Tim Stülzebach, Carsten Hennekes und Avdyl Kurpali in die Maschen. Die Treffer des SV Bad Bentheim erzielten Chris Schippers, Sebastian Schmagt und Mirco Husmann. In der Meisterschaft werden sich beide Teams in der laufenden Saison nicht mehr gegenüberstehen; Hin- und Rückspiel sind bereits vor der Winterpause ausgetragen worden. Beide Mannschaften starten am Sonntag, 8. März, in den zweiten Saisonteil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-erzielt-im-test-gegen-bad-bentheim-acht-tore-343954.html