Empfehlung - VfL Weiße Elf erhält die Bezirksliga-Spannung

Der VfL Weiße Elf hat das letzte Spiel des Jahres gewonnen und mit einem 3:2 (1:1)-Sieg gegen den SV Meppen II nicht nur die eigenen Ambitionen in der Fußball-Bezirksliga untermauert. Die Nordhorner überwintern mit 35 Punkten aussichtsreich auf Tabellenplatz vier. Und dank ihres elften Saisonsiegs reiben sich auch die Grafschafter Mitbewerber im Titelkampf die Hände. Vor allem Trainer und Spieler von Union Lohne, die wegen der Absage in Freren beim Jahresausklang am Rand zuschauen durften, verließen am Sonntag vergnügt den Ootmarsumer Weg. Der Tabellenzweite durfte sich auch so als Sieger fühlen, weil Spitzenreiter Meppen II bei einem Spiel mehr nur mit einem Punkt Vorsprung den Platz an der Sonne behauptet. Und auch der mit dem VfL Weiße Elf punktgleiche SV Bad Bentheim auf Rang drei freut sich auf einen spannenden zweiten Saisonteil, der im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg noch alle Möglichkeiten offenlässt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-weisse-elf-erhaelt-die-bezirksliga-spannung-269460.html