Empfehlung - VfL-Trainer selbstkritisch: Die Fitness fehlt

Nordhorn Der VfL Weiße Elf wartet in der Fußball-Bezirksliga auf die Wende. Nach sechs Partien steht das Team des Trainerduos Thomas kleine Lögte und Dennis Brode, das eigentlich als ein Kandidat für einen Platz im oberen Tabellendrittel gesehen wurde, noch ohne Sieg da. „Wir müssen jetzt richtig ran“, meint Brode und ergänzt lachend: „Aber das habe ich auch schon vor Wochen gesagt.“ Der Auftritt vor eigenem Publikum gegen den Aufsteiger Alemannia Salzbergen am Sonntag (14 Uhr) ist das erste von drei Heimspielen in Serie – und mit Salzbergen, Altenlingen und Langen kommen keineswegs die Übermannschaften der Liga.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-trainer-selbstkritisch-die-fitness-fehlt-319549.html