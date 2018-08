Empfehlung - VfL-Talente sind eine Nummer zu groß für Vorwärts-Jugend

Nordhorn Eine Nummer zu groß war für die B-Jugendfußballer von Vorwärts Nordhorn das Regionalligateam des VfL Osnabrück. In der zweiten Runde des Niedersachsen-Pokals kassierte der Aufsteiger in die Niedersachsenliga am heimischem Immenweg eine 0:5 (0:4)-Niederlage gegen den Drittliga-Nachwuchs.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-talente-sind-eine-nummer-zu-gross-fuer-vorwaerts-jugend-247180.html