Empfehlung - VfL-Sportakrobaten im Blickfeld des Bundestrainers

Sindelfingen Drei Vertretungen des VfL Weiße Elf Nordhorn haben an der deutschen Jugendmeisterschaft der Sportakrobatik in Sindelfingen teilgenommen. Hier traf die nationale Elite der Altersklassen 2002 bis 2008 aufeinander. Die VfL-Kombinationen verbuchten Mittelfeldplatzierungen. „Das ist auf den ersten Blick eine durchwachsene Bilanz, allerdings gab es in der Jugendklasse ein riesen Teilnehmerfeld mit knapp 30 Startern“, sagte Trainerin Rebecca Haase und fügte hinzu: „Alle sieben gezeigten Übungen waren einwandfrei und ohne grobe Fehler; dies konnte kaum ein Verein von sich behaupten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-sportakrobaten-im-blickfeld-des-bundestrainers-240212.html