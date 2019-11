Empfehlung - VfL Oythe weist in Schüttorf seine Klasse nach

Schüttorf Der VfL Oythe war am Freitagabend eine Nummer zu groß für den FC Schüttorf 09. Der Oberliga-Absteiger kam auf dem Kunstrasen an der Salzberger Straße zu einem 3:0 (1:0)-Sieg. Dank der Treffer von Niklas Ellmann (42.), Marcus Kohls (58.) und Tim Wernke (63.) setzten sich die Gäste souverän durch und festigten ihren Platz in der Spitzengruppe der Fußball-Landesliga. Der FC 09 indes dürfte an diesem Spieltag im Mittelfeld der Rangliste weiter an Boden verlieren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-oythe-weist-in-schuettorf-seine-klasse-nach-328389.html