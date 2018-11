Empfehlung - VfL Osnabrück spielt Dienstagabend in Bad Bentheim

Bad Bentheim Auf dem Sportplatz des SV Bad Bentheim findet am Dienstag ein interessantes Testspiel statt: Um 19 Uhr empfängt an der Alten Maate der Drittliga-Tabellenführer VfL Osnabrück den Westfalenligisten SuS Neuenkirchen. Der VfL wollte die Länderspielpause kurzfristig für einen weiteren Test nutzen und unbedingt auf Naturrasen spielen. In Neuenkirchen sind unter Flutlicht allerdings nur Spiele auf dem Kunstrasenplatz möglich, daher erhielt der SVB die Anfrage, ob eine Austragung in der Obergrafschaft möglich ist. „In diesem Jahr sehen die Plätze bislang bei uns gut aus“, hatte SVB-Spielertrainer Jörg Husmann nichts gegen den Plan einzuwenden. Er ist, genau wie sein Cousin Mirco, ein ehemaliger Spieler der Neuenkirchener, die aktuell mit Daniel Zwafing einen weiteren Grafschafter Akteur in ihrem Kader haben. Der Ex-Gildehauser kam für den SuS in dieser Saison allerdings noch nicht in der Liga zum Einsatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-osnabrueck-spielt-dienstagabend-in-bad-bentheim-266899.html