Empfehlung - VfL gegen Bad Bentheim: Das Derby gibt die Richtung vor

Nordhorn/Bad Bentheim Bei dem einen Team läuft es noch nicht nach Plan, bei dem anderen schon: Während der VfL Weiße Elf Nordhorn in der Fußball-Bezirksliga im Derby gefordert ist, um den Absturz in die Abstiegsregion zu vermeiden, will der SV Bad Bentheim die aktuelle Erfolgsserie, die das Team in die Spitzengruppe gebracht hat, ausbauen. „Wenn wir gegen Bentheim verlieren, geht es für uns dorthin, wo wir nicht hinwollen“, sagt VfL-Trainer Thomas kleine Lögte vor dem Duell am Freitag um 19.30 Uhr und erklärt: „Dann müssten wir uns nach unten orientieren.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vfl-gegen-bad-bentheim-das-derby-gibt-die-richtung-vor-256780.html