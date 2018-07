Empfehlung - Vettel „voller Adrenalin“ auf Pole - Rückschlag für Hamilton

dpaHockenheim. Der Ferrari-Star verwies mit einer famosen Schlussrunde Valtteri Bottas im Mercedes in der Qualifikation auf den zweiten Platz und nutzte das frühe Aus seines Erzrivalen Lewis Hamilton im zweiten Silberpfeil eiskalt aus. „Ich bin noch voller Adrenalin, aber so glücklich“, sagte Vettel: „Danke an alle Fans an der ganzen Strecke.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vettel-voller-adrenalin-auf-pole-rueckschlag-fuer-hamilton-243749.html