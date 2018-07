Empfehlung - Vettel trotz Deutschland-Aus optimistisch nach Budapest

dpaBudapest. „Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt etwas zeigen müssen, wir haben das schon oft genug gezeigt. Jeder weiß, was wir tun können, deshalb schaue ich zuversichtlich auf Ungarn“, sagte der deutsche Ferrari-Star vor dem letzten Grand Prix vor der Sommerpause am Sonntag in Budapest. „Wir haben ein starkes Auto.“ Man könne also genauso zuversichtlich oder vielleicht sogar „noch zuversichtlicher“ als die anderen sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vettel-trotz-deutschland-aus-optimistisch-nach-budapest-244154.html