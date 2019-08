Empfehlung - Vettel setzt zum Auftakt in Spa die Bestzeit

dpaSpa-Francorchamps In der ersten Trainingseinheit nach der Sommerpause am Freitag in Belgien landete der 32-Jährige im Ferrari in 1:44,574 Minuten gut zwei Zehntelsekunden vor seinem monegassischen Teamkollegen Charles Leclerc. Platz drei belegte der zweimalige Saisonsieger Max Verstappen aus den Niederlanden im Red Bull.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vettel-setzt-zum-auftakt-in-spa-die-bestzeit-315979.html