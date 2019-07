Empfehlung - Vettel ohne Illusionen vor Quali: „Mercedes ist der Favorit“

dpaSilverstone Sebastian Vettel steht vor einer ziemlich kniffligen Aufgabe. Im Training machte sein Ferrari am Freitag noch nicht den besten Eindruck, trotzdem will er Formel-1-Branchenführer Mercedes am Sonntag beim Großen Preis von Großbritannien wieder so ärgern wie im Vorjahr, als er das Traditionsrennen gewinnen konnte. Dazu wäre am Samstag (15.00 Uhr/RTL und Sky) im Qualifying ein Platz in der ersten Startreihe hilfreich. Doch diese dürfte in Silverstone erneut nur von den dominanten Silberpfeilen belegt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vettel-ohne-illusionen-vor-quali-mercedes-ist-der-favorit-307519.html