Vettel in Österreich knapp vor Hamilton

dpaSpielberg. Der Ferrari-Pilot stellte auf dem Red Bull Ring in Spielberg in 1:04,070 Minuten einen Streckenrekord für den 4,318 Kilometer langen Kurs auf. Der Heppenheimer verwies den WM-Führenden Lewis Hamilton im Mercedes um 0,029 Sekunden auf den zweiten Platz. Noch am Freitag hatte der britische Titelverteidiger in den beiden Trainings jeweils die Bestzeit erzielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vettel-in-oesterreich-knapp-vor-hamilton-241390.html