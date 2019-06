Empfehlung - Vettel: In einer Woche kann man nicht viel machen

dpaSpielberg „Innerhalb von einer Woche kann man nicht viel machen“, sagte der Ferrari-Pilot, nachdem er am Sonntag in Frankreich enttäuschender Fünfter geworden war. Man müsse die Zeit aber nutzen, um hoffentlich ein bisschen was zu verstehen für den Großen Preis auf dem Red Bull Ring, betonte Vettel. Immerhin könnte die Streckencharakteristik mit mehreren längeren Geraden dem Ferrari etwas entgegenkommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vettel-in-einer-woche-kann-man-nicht-viel-machen-304237.html