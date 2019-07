Empfehlung - Vettel hofft auf Spitzen-Startplatz: „Rhythmus finden“

dpaHockenheim Auf eine weitere Nachfrage zum Vertrauen in seinen Ferrari reagierte Sebastian Vettel doch etwas gereizt. „So schlimm ist es gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum da jetzt so ein Fass aufgemacht wird“, sagte der Heppenheimer am Ende des ersten Trainingstags zu seinem Formel-1-Heimrennen in Hockenheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/vettel-hofft-auf-spitzen-startplatz-rhythmus-finden-309956.html