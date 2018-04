Empfehlung - Vettel erwartet Dreikampf - Hamilton hofft auf echten Fight

dpaBaku. An seinen Ausraster in Aserbaidschan vom vergangenen Jahr verschwendete Sebastian Vettel keinen Gedanken. Mit schicker Sonnenbrille auf der Nase und einer kleinen Wasserflasche in der Hand beschäftigte sich der WM-Spitzenreiter im Formel-1-Fahrerlager vielmehr mit dem Hier und Jetzt in Baku. Für das vierte Rennen der Saison am Sonntag stellt sich der deutsche Ferrari-Star auf den nächsten Dreikampf um den Sieg ein.(...)