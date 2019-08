Empfehlung - Verzicht auf gesperrten Sebastian Terdenge wurmt den FC 09

Schüttorf Während in der Landesliga einige Mannschaften schon drei Spiele absolviert haben, waren manche Teams auch erst einmal aktiv. Dazu gehören der SV Holthausen-Biene und der FC Schüttorf 09, die sich am Sonntag gegenüberstehen (15 Uhr, Biener Busch). „Wir haben intensiv trainiert“, sagt Rainer Sobiech, der mit seinem Trainer-Kollegen Michael Schmidt die Schüttorfer Fußballer in dieser Woche allein zu vier Einheiten bat, nachdem sie am vergangenen Sonntag pausieren konnten, weil das Spiel gegen den TV Dinklage auf kommenden Donnerstag, 22. August, verlegt worden ist (20 Uhr, Salzberger Straße). Am darauffolgenden Sonntag ist der FC 09 regulär spielfrei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/sport/verzicht-auf-gesperrten-sebastian-terdenge-wurmt-den-fc-09-313499.html